شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. يسرا مع حفيد عمر الشريف من حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة يسرا جمهورها بصورة تجمعها بحفيد النجم الراحل عمر الشريف على السجادة الحمراء من حفل توزيع جوائز الأوسكار، عبر حسابها على إنستجرام، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها متغزلين في إطلالتها وجمالها.



يسرا و حفيد عمر الشريف

بوست يسرا

ولفت النجمة يسرا الأنظار بإطلالاتها الرائعة التى ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد الماضى، حيث ارتدت فستانا على الطراز الفرعونى من تصميم المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، وستايلست مى جلال.

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وكانت يسرا نشرت مقطع فيديو لظهورها على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار الـ92، عبر حسابها على تويتر، وقالت فى تعليقها: "أود أن أشكر الأشخاص الرائعين الذين أثنوا على إطلالتي بحفل الأوسكار.. كل التفاصيل الصغيرة ذات أهمية.. يا رفاق أنتم مذهلون". وذلك ردًا على الثناء والمدح الذي عبر عنه الفنانين والمتابعين للنجمة المصرية.

الإطلالة المميزة للفنانة يسرا لاقت إعجاب عدد كبير من الجمهور والفنانين على حد سواء، فتوالت عليها تغريدات ورسائل الإعجاب من جمهورها وزميلاتها من الفنانات المصريين والعرب.

وكانت قد علقت مى جلال على تعاونها مع يسرا فى الأوسكار، قائلة :"الحلم أصبح حقيقة بعد تنسيق ملابس النجمة يسرا للأوسكار.. الملكة يسرا على السجادة الحمراء"، كما قالت كنده علوش: "أليست رائعة.. لدينا الأسطورية يسرا.. تبدو مذهلة على السجادة الحمراء لجوائز الأوسكار.. استمرى فى جعلنا فخورين.. عمل عظيم مى جلال"، كذلك أثنت عليها الفنانة نيللى كريم، بنشر صورها والتعليق عليها "Our Diva"، كما علقت روجينا، "سيفا.. على السجادة الحمرا فى توزيع جوائز الأوسكار 2020.. نجمة من طراز فريد.. للنجومية أسرار تمتلكها يسرا".

وكانت قد ظهرت النجمة المصرية يسرا، على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، التى أقيمت بمسرح دولبى، فى هوليود، حيث تشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد.