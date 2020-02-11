شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يصور شخصية الاعلامى بـ "القاهرة كابول" غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدآ النجم فتحى عبد الوهاب تصوير شخصية "الإعلامى" التي يقدمها خلال مسلسل "القاهرة كابول" غداً المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، من انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث يعتمد المسلسل على ثلاث شخصيات رئيسية وهم إعلامى وضابط آمن وطنى وإرهابى .

وبدأ صناع العمل تصوير المسلسل يوم السبت الماضى بالمشاهد الداخلية داخل استوديو الأهرام، وجمعت المشاهد الأولى كل من النجم القدير نبيل الحلفاوى وحنان مطاوع وكريم سرور، وجاءت المشاهد داخل ديكور منزل الحلفاوى وحنان مطاوع، على أن يستمر التصوير في ذلك الديكور لمدة أسبوعين.

وكان فريق عمل المسلسل، سافر إلى مدينة الغردقة الساحلية، لمعاينة أماكن التصوير الخارجية للمسلسل، حيث من المقرر أن يتم التصوير هناك الفترة المقبلة، كما تجرى الشركة المنتجة حالياً ابرام باقى التعاقدات، بعدما تعاقدت مع كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين ، ومجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم خالد كمال.

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يشار إلى أن "القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.