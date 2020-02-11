شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور تظهر فى صورة مع والدها: "أحن وأجدع أب فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، صورة تجمعها بوالدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وعلقت "ريهام" على الصورة التى جمعتهما بكلام مؤثر عبرت به عن حبها لوالدها وقوة العلاقة بينهما، قائلة: "لو كل واحد فينا عنده 24 قراط فأعتقد إنى عندى الجزء الأكبر فإن ربنا مديني أحن وأجدع أب فالدنيا❤️❤️ ربنا يخليه وبديله الصحة ياااااا رب????????".



ريهام عبد الغفور مع والدها على انستجرام

وتشارك النجمة ريهام عبد الغفور فى بطولة مسلسل "حتى لا يطير الدخان"، عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس، وبطولة النجم مصطفى شعبان، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتعد ريهام ثانى المتعاقدين على المسلسل، بعدما انضم النجم حسين فهمى لفريق العمل، حيث تجرى الشركة حالياً إبرام باقى التعاقدات، استعدادا لبدء تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة.



ريهام عبد الغفور ووالدها

Advertisements

ويعقد مصطفى شعبان والمؤلف مدحت العدل والمخرج ماندو العدل جلسات عمل مكثفة حاليا لوضع الخطوط العريضة للمسلسل، فضلا عن اختيار باقى فريق العمل، ومن المقرر الإعلان عن أسمائهم خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن التنسيق مع مصمم الديكورات وملابس الشخصيات وخلافه، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير، خاصة أن العمل تدور أحداثه فى عدة مناطق متفرقة.

ويشار إلى أن مصطفى شعبان قدم آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، مسلسل "أبو جبل"، تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ومحمود البزاوى وحسن حسنى وعايدة رياض وأحمد خالد صالح وأحمد حبشى وحسنى شتا وناهد رشدى وأحلام الجريتلى، وسناء شافع ومصطفى درويش وغفران محمد ومجدي البحيرى.

كما يشار إلى أن ريهام عبد الغفور تنتظر عرض فيلم "صاحب المقام" المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته النجوم يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، نسرين أمين، وأخرون، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل .