شكرا لقرائتكم خبر عن الأردنى عمر العبد اللات يحيى حفلاً جماهرياً فى لندن السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر الفنان الأردنى عمر العبداللات إلى العاصمة البريطانية لندن لإحياء حفل جماهيري كبير في قاعة "البايرن هول" برفقة فرقته الموسيقية، وذلك يوم 15 فبراير من الشهر الجارى، وذلك بحضور عدد كبير من الجاليات العربية المقيمة في لندن، حيث يحيي العبدراللات الحفل بهدف دعم مهرجان فلسطين في لندن، وتحقيق الأهداف الإنسانية المرسومة لريع المهرجان.

وكان الفنان الأردنى عمر العبداللات قد أحيا مجموعة من الحفلات الغنائية الجماهرية الناجحة في عدد من الدول العربية كان آخرها حفل في مهرجان المجاز في الشارقة، ويستقبل حالياً موسماً فنياً حافلاً حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الشهر القادم لإحياء حفلين ضخمين في لوس انجلوس.

ويعد عمر العبداللات من أكثر المطربين حبا لمصر ودائم الغناء لها، حيث أهدى الشعب المصرى مؤخراً أغنية اختار كلماتها من قصيدة "علي اسم مصر" للشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، حيث قام بغناء هذه الأغنية على العود معبراً عن حبه لبلده الثاني بعد وطنه الأول الأردن قائلا: لم أجد أعظم من هذه الكلمات لأغنيها فهي لشاعر كبير وكلماتها معبرة وصادقة.

وتقول كلمات الأغنية :"عـلى اسـم مصـر التـاريـخ يقدر يقول ما شاء .. أنـا مصـر عنـدى أحـب وأجـمـل الأشـيـاء بـاحبـها وهـى مالـكه الأرض شـرق وغـرب .. مصـر السـمـا الفسدقي وعصافـير معديـة والقـلـة مـمـلـيـة ع الـشـباك .. مـنـديـة والـجـدع قـاعـد مربـع يـقـرأ فى الجرنــال ..

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ومؤخرا قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الفنان عمر العبداللات وسام الثقافة والعلوم والفنون خلال استقباله بمقرالرئاسة في مدينة رام الله تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحا تراثية وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال‪.