شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محرم عن نادية الجندى: مفيش فنانة بتتفانى فى الشغل زيها والان مع تفاصيل الخبر

قال صاحب الـ105 أفلام سينمائية إنه صاحب نقطة التحول فى مسيرة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى بالأفلام التى كتبها لهما وساهمت إلى حد كبير فى صناعة مجدهما السينمائى، وأضاف: رغم أنهما كانتا متنافستين على الصدارة حاولت تطبيق العدل بينهما فى عدم الوقوف مع واحدة عن الأخرى فى مواجهة عادل إمام الذى كان يجلس على عرش الإيرادات منذ أوائل التسعينيات الذى قدمت معه أكثر من فيلم، ومنها "حتى لا يطير الدخان" الذى عرض بعد الندوة وقال: "في الوقت الذى أدى فيه "إمام" أداء تمثيليا استثنائيا بارعا ولم يقدمه من قبله أو بعده. ولم أر فنانة تتفانى فى عملها مثل نادية الجندى، فكانت تتابع العمل منذ طرح الفكرة وحتى عرضه بدور العرض التى كانت تبخر بعضها خوفاً من الحسد، وأذكر أنها نافست عادل إمام فى الإيرادات فى فترة من الفترات وتفوقت عليه".

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الكاتب والسيناريست مصطفى محرم قلبه وتحدث بصراحة فى ندوة تكريمه بقصر السينما الذى يرأسه الفنان تامر عبد المنعم، والتى أدارها الكاتب الصحفى طارق مرسى، وحضرها عدد من السينمائيين والإعلاميين فى مقدمتهم الكاتب والناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى ومدير التصوير والمخرج د. محسن أحمد.

وأضاف محرم: أعتز بمعظم الفنانين الذين عملت معهم وفى مقدمتهم الفنان الكبير الراحل محمود مرسى، فهو الفنان الوحيد الذى كنت أحسب له ألف حساب، لأنه كان فناناً شاملاً وموسوعياً، وهو أستاذ بمعنى الكلمة، حديثه ثرى وقوى، تعلمت منه أن جاذبية العمل الفنى هو فى الفكرة والموضوع.

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محرم أكد أيضا أنه مكتشف أحمد زكى، وأصر على قيامه ببطولة فيلم أمام نادية الجندى رغم رفضها، لكن "زكى" تحدى الجميع ونال إشادة الجمهور والنقاد بفضل أداءه فى الفيلم.

وقال محرم إن السينما الآن تشهد تراجعا غير مسبوق لاعتماد صناع السينما على تيمات مسروقة وبسيناريوهات هزيلة رغم الميزانيات العالية لبعض الأفلام، وأضاف أن الحل فى يد السينمائيين أنفسهم وأنه ومجموعة من الكبار ومنهم المخرج الكبير على بدرخان يجتمعون حاليا لإطلاق شركة كبيرة للإنتاج السينمائى برأس مال يبلغ نصف مليار جنيه، لتقديم أفلام تليق بتاريخ مصر وريادتها السينمائية فى منطقة الشرق الأوسط.

وعن رغبة إحدى الشركات الإنتاجية فى تحويل فيلم "حتى لا يطير الدخان" الذى كتبه سينمائيا، أضاف: "أعلنت رفضى وبأعلى صوت ولو شاهدت مشهدا واحدا منه سوف أقوم باتخاذ كل الإجراءات لوقف عرضه فورا"، وقال: "تعاملت مع الرواية برؤيتى الخاصة وأى تعد عليها لن أسكت ".