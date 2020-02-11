شكرا لقرائتكم خبر عن "باللجام والحصان".. بوسى شلبى تركب "حنطور" خلال مشاركتها بمهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الإعلامية بوسي شلبى، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور لها وهى تركب "حنطور" بجانب أحد أهالي أسوان، وهو الوسيلة الأشهر فى عروس الصعيد، وذلك خلال مشاركتها في النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الحالى، وعلقت بوسي شلبي على صورها قائلة: "مع أهل أسوان الطيبين في مهرجان اسوان الدولي لأفلام المرأة".



بوسى شلبى على الحنطور

وبالأمس نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة "سيلفى" برفقة الفنانتين بشرى بصبحة جومانا مراد خلال تواجدهما في مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، وهو أول ظهور للفنانة بشرى بعد شفائها من وعكتها الصحية.



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يشار إلى أنه انطلق مساء أمس الاثنين، بمدينة أسوان، النسخة الرابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والتى تستمر فعالياته حتى 15 فبراير الجارى، بحضور كوكبة من الفنانات والفنانين نجوم السينما والمسرح داخل مصر وأيضاً خارجها من نجوم الفن العالميين الذين يحرصون على حضور فعاليات هذا المهرجان، وبحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والسفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة سابقا، يشارك فى المهرجان هذا العام من خارج مصر، النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، ضيف شرف المهرجان.

وكان أبرز النجمات نيللى كريم، رجاء الجداوى، رانيا يوسف، نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعى، والمنتجة ناهد فريد شوقى.

واختارت إدارة المهرجان لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وتضم: النجمة المصرية بشرى والناقدة السويدية رونيت حسون والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا، ويكرم المهرجان فى حفل الختام يوم 15 فبراير المنتجة ناهد فريد شوقى، والمونتيرة رحمة منتصر، ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.

على جانب آخر، أحيت الإعلامية بوسى شلبى ذكرى ميلاد النجم الراحل فاروق الفيشاوى، في بداية شهر فبراير الجاري الذى ولد يوم 5 فبراير عام 1952، حيث نشرت له صورة تجمعه بالفنانة الراحلة نادية لطفى عبر حسابها بموقع "إنستجرام".