محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
قامت النجمة العالمية فيكتوريا أبريل بجولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان بدأت بزيارة معبد فيلة، وذلك بعد تكريمها أمس في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.
وفي بيان لها، عبرت الفنانة فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة، مؤكدة إن مصر تمتلك كنوز عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر، مشيرة إلى أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيرا.
يُذكر أن الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل، تم تكريمها أمس، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها، بجانب الفنانة نيللي كريم والفنانة رجاء الجداوي والسفيرة ميرفت التلاوي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها.. جولة سياحية لفيكتوريا أبريل في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.