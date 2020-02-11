بعد تكريمها.. جولة سياحية لفيكتوريا أبريل في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

قامت النجمة العالمية فيكتوريا أبريل بجولة نيلية لمشاهدة معالم محافظة أسوان بدأت بزيارة معبد فيلة، وذلك بعد تكريمها أمس في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

وفي بيان لها، عبرت الفنانة فيكتوريا عن سعادتها بهذه الجولة، مؤكدة إن مصر تمتلك كنوز عديدة بفضل آثارها وطبيعتها الساحرة وجوها الساحر، مشيرة إلى أنها تحب مصر وتاريخها الفرعوني منذ طفولتها وظلت تحلم بزيارتها كثيرا.

يُذكر أن الفنانة الإسبانية فيكتوريا أبريل، تم تكريمها أمس، في الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن مجمل أعمالها، بجانب الفنانة نيللي كريم والفنانة رجاء الجداوي والسفيرة ميرفت التلاوي.