صبري فواز ينعى ابن خاله: "أخويا الصغير مع السلامة يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نعى الفنان صبري فواز نجل خاله الشاب صبري نصار، الذي توفي اليوم الثلاثاء. ونشر الفنان صبري فواز صورة للشاب الراحل، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"صبري نصار، ابن خالي وأخويا الصغير اللي متسمي على إسمي، قابل وجه كريم النهارده، مع السلامة يا حبيبي".

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