صور- محمد هنيدي ينشر فيديو لحظة سقوطه أثناء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بمقطع فيديو، من إعلانه الجديد لصالح إحدى شركات النقل الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وظهر "هنيدي" في الفيديو وهو يحاولي رفع وزنُا من الحديد، فسقط أرضًا، وعلق :"أثناء محاولتي رفع 2 طن".
وظهر "هنيدي" في الإعلان بشخصيات متنوعة من أفلامه المختلفة أبرزها صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، "جاءنا البيان التالي "و"فول الصين العظيم".
يُذكر أن الفنان محمد هنيدي، يواصل تصوير دوره في فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.
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