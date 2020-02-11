صور| يسرا وريا أبي راشد وباسل الزارو في شوارع هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الحساب الرسمي للفنانة يسرا عبر موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور تجمعها بالفنانة بالفنان باسل الزارو والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وظهرت يسرا وريا وباسل في الصور وهم يتجولون في شوارع هوليوود، بالولايات المتحدة الأمريكية.

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كما التقط باسل صورة "سيلفي" آخرى من داخل "المصعد".

وتواجدت يسرا في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، الذي أقُيم في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وشاركت يسرا في لجنة تحكيمها.

وانطلقت النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز "أوسكار"، من مسرح دولبي في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور نجوم العالم.