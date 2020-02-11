محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدثت الفنانة بشرى عن طبيعة المرض التي أصيبت به منذ أيام، واستلزم الأمر لدخولها إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.
ونشر موقع "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة بشرى خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، في مهرجان أسوان أمس، علقت:"والله مش كورونا، البخاخة أهي".
يذكر أن بشرى تعرضت لأزمة صحية منذ أيام، استلزمت نقلها المستشفى لتلقي العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر "والله مش كورونا".. هكذا علقت بشرى على مرضها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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