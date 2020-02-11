"والله مش كورونا".. هكذا علقت بشرى على مرضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة بشرى عن طبيعة المرض التي أصيبت به منذ أيام، واستلزم الأمر لدخولها إحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

ونشر موقع "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة بشرى خلال لقائها مع الإعلامية بوسي شلبي، في مهرجان أسوان أمس، علقت:"والله مش كورونا، البخاخة أهي".

يذكر أن بشرى تعرضت لأزمة صحية منذ أيام، استلزمت نقلها المستشفى لتلقي العلاج.