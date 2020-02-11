بوسي شلبي تقود الحنطور فى أسوان

قامت الإعلامية بوسي شلبي، بنشر مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي علي " انستجرام"، اليوم الثلاثاء، وهي تركب "حنطور"، قائلة :" مع أهل أسوان الطيبين في مهرجان اسوانالدولي لأفلام المرأة"، في عاصمة الشباب الافريقي، علي هامش مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.
تشتهر محافظة أسوان بركوب الجمال والحنطور، ودائما ما يحرص الوافدين بالركوب الحنطور، علي ضفاف النيل، وقررت الإعلامية بوسي شلبي أن تخوض تلك التجربة في مدينة الجمال، عقب مشاركتها في النسخة الرابعة من المهرجان السينما، والمقرر استمرار فعالياته حتي 15فبراير الجاري
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