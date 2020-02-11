إلهام شاهين توجه رساله لناديه لطفي من خلال المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا CCDPA

نعت الفنانة إلهام شاهين، مصر والعالم العربي لوفاة العزيزه علي قلبها وعلي قلوب مصر والعالم العربي الفنانه الكبيره ناديه لطفي، وكانت شاركت إلهام بمبادره ٢٠٢٠ إنسانيه مشتركه وهي مبادره عالميه أطلقها المركز الثقافي للتراث العربي

CCDPA، وهي مبادره عالميه تجمع نجوم مصر ورموز العالم .

ويشار إلى ان المبادره تنادي بترسيخ مبادئ الإنسانيه كالإحترام والتسامح والنظر والتقدير والمساعدة المتبادلة والمعاملة بالمثل والتضامن والاستماع

والعطف والإخاء والعدالة والنزاهة ورفض العنف.. بفضل هذه القيم الإنسانية ، أصبح من الممكن حقًا إنشاء عالم صحي قائم على المنطق السليم ، لكن لسوء الحظ ، يتغير العالم من حولنا ، والأخلاق المجتمعية مهددة ، تمامًا مثل المناخ والبيئة. البيئة! هذا هو السبب في أن المركز الثقافي للتراث العربي CCDPA.France ، يرسل رسالة التنبيه هذه ويعلن هذه المبادرة الدولية "2020 ، إنسانية مشتركة".

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بمشاركة شخصيات عامة من جميع أنحاء العالم تهدف إلى الدعوة إلى ترك هذا العالم أكثر ملاءمة للأجيال القادمة، كما تهدف إلي نشر الوعي لأهمية عوده الأخلاق المجتمعية بين الشعوب، وذلك لضمان التعايش السلمي بين الكائنات المقيمة على كوكب الأرض.

كما تهدف هذه المبادره أيضًا إلي الدعوه إلي قيام مؤتمرا عالميا لإيجاد حلول للخلاص من التلوث المجتمعى والتغير الأخلاقي والذى لاتقل خطورته أبدا عن خطورة التلوث البيئى والتغير المناخى.