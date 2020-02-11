شاهد.. محمد سامي يتغزل في زوجته مي عمر على السوشيال

نشر المخرج محمد سامى صورة بصحبة زوجته مى عمر، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام". و علق "سامي" على المنشور قائلًا : بحبك، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنين لهما دوام النجاح والتفوق في حياتهما الفنية والشخصية. المنشور متمنين لهما دوام النجاح والتفوق في حياتهما الفنية والشخصية. و يذكر ان المخرج محمد سامى يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر طرحه فى الموسم الرمضاني القادم، و تدور احداثة في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع فى الموسم الرمضاني القادم، و تدور احداثة في إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع

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