فيديو.. لطيفة تطرح أقوى واحدة

طرحت الفنانة لطيفة أحدث أغنياتها أقوى واحدة، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements أغنية أقوى واحدة من كلمات عمرو المصري، وألحان سمير أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل. يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان في الأحلام من إخراج أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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