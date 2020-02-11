محمد رمضان لجمهوره: ربك لما يريد أحلامنا هتتحقق

نشر الفنان محمد رمضان ،صورة له بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

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و علق عليها قائلا :"ربك لما يريد أحلامنا هتتحقق وكلامنا هيتصدق ثقة في الله نجاح"

و يذكر أن النجم محمد رمضان ،يحضر لمسلسل البرنس المقرر طرحه في الموسم الرمضاني ،وهو من تأليف و إخراج محمد سامي ،و تدور أحداثه في

إطار الدراما الاجتماعية تدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع