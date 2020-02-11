فيديو.. مفاجأة رومانسية لأحلام بعيد ميلادها

وجهت المطربة الإماراتية أحلام رسالة شكر لزوجها مبارك الهجري على مفاجأته لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلقت أحلام على مجموعة فيديوهات

لها برفقة زوجها:"ما اعرف كيف اجازيك حبيبي بس دايم بدعي ربي سبحانه يخليك لي ولا يفرقنا لاني ما اقدر اعيش من غيرك".



يذكر أن المطربةالإماراتية أحلام طرحت أغنية "أنا مدري عن الناس"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" و قدحققت نسبة مشاهدة عالية.