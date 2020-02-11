ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​حمادة هلال​ مقطع فيديو ظهر فيه بحالة متوترة، واشار الى انه خرج من الحمام واكتشف وجود فأر في غرفة نومه.

وقال حمادة في الفيديو عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لسه خارج من الحمام جري زي ما انتوا شايفين.. اكتشفت إن في أوضة نومي فيه فار.. أنا مش خايف أنا مرعوب".

وعلّق حمادة على الفيديو قائلا: "الحمد لله على الشجاعة اللي بتظهر وقت الخوف".

الجدير ذكره ان حمادة هلال اطلق مؤخرا فيديو كليب بعنوان "أووه لا لا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فأر في غرفة نوم حمادة هلال ويسبب الرعب له-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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