بالصورة- بيار رباط يُرزق بمولود جديد

ميرنا وليد - بيروت - رُزق مقدّم برنامج "منا وجرّ" الإعلامي ​بيار رباط​ وزوجته جنى دوماني بمولودهما الثاني واختارا له اسم "ليام". ونشر بيار رباط صورة عائلية ظهرت فيها زوجته وابنتهما أودري، وهم يستقبلون المولود الجديد ليام. وتبدو ابنته ترحب بقدوم فرد جديد الى العائلة.

وعلّق بيار رباط على الصورة كاتباً: "ليام يلتقي بشقيقته أودري في 11 شباط 2020، أتمنى لكما حياة مديدة".

وانهالت التعليقات المهنئة لرباط وعائلته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متمنيين السعادة له ولعائلته.

من أسرة موقع "الفن" نبارك للإعلامي بيار رباط مولوده الجديد "ليام".

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