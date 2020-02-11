انتقادات لاذعة لـ خواكين فينيكس والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - تلقّى النجم العالمي ​خواكين فينيكس​ لإنتقادات لاذعة من قبل بعض الأشخاص، وذلك بعد ظهوره مؤخرا في حفل الاوسكار وهو يحمل قارورة ماء بلاستيكية، فاعتبر البعض ان تصرفه يتناقض مع توعيته الدائمة من أخطار الاحتباس الحراري في الأرض.

الجدير ذكره ان بطل فيلم Joker خواكين فينيكس تعرض مؤخرا لحادث سير بعد اصطدامه بسيارة إسعاف في لوس أنجلوس، وذلك أثناء خروجه من موقف للسيارات في ويست هوليود. وتعرضت سيارته للعديد من الأضرار، بينما لم تصب سيارة الإسعاف بأضرار كبيرة، ما دفع فينيكس للتوجه الى الشرطة لحل الموضوع.

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