ميرنا وليد - بيروت - رغم غيابها عن الاعمال الدرامية في السنوات الاخيرة الماضية لم تغب الممثلة ​نادين الراسي​ عن وجودها بالصف الامامي بين نجمات لبنان فهي دائما ما يذكر اسمها بين ابرز وأشهر من قدم اعمالا ناجحة ومن اكثر الممثلات اللواتي يتم اعادة عرض اعمالهن باستمرار.

نادين ورغم المشاكل العائلية التي اثرت على عملها وعلى سلامتها النفسية لم ترض بالقبول بأدوار عادية عرضت عليها بأن تطل فقط كي تطل ولا حتى كضيفة حسب ما علمت مصادرنا. نادين تقول : اريد ادوار تناسب مقدراتي واسمي.

وهذا من حقها فالنجاح الذي حققته الراسي على مدى سنوات لم يكن عاديا وعليها الحفاظ عليه ولو بعد حين. فمن قال ان الغياب خطأ قد يكون بداية العودة الاقوى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تعود نادين الراسي قريبا بعمل يليق بها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.