سميرة سعيد تثير الجدل برقصها وعزفها على الدف.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بدغ إنتشر مقاطع فيديو عفوية لها خلال مشاركتها في زفاف أحد أفراد عائلتهان في العاصمة المغربية الرباط.

وظهرت سعيد على طبيعتها وهي ترقص مع الناس، وتعزف على الدف الكبير، وتشارك مغني العرس في الغناء باللهجة المغربية، والتفاعل بروح شبابية مميزة.

ولفتت سعيد الأنظار بإطلالتها المميزة بالقفطان المغربي، باللون الفضي الأنيق، وبرشاقتها وشبابها الدائمين.

يُذكر أن سعيد تشارك في لجنة تحكيم برنامج The Voice Senior، مع الفنان المصري هاني شاركر والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

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