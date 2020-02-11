كيف تعيش ريهانا حياة الشهرة؟

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية ​ريهانا​ عن الشهرة، مشيرة الى انها لا تحصل على كل شيء مجانا كونها انسانة مشهورة، بل تدفع ثمن كل شيء وتنتظر دورها للدخول الى النوادي الليلية.

وقالت ريهانا لوسائل اعلام عالمية: "الكثير من الناس يعتقدون أنه بمجرد أن تصبح مشهورًا، ستحصل على كل شيء مجانًا، وستستطيع الدخول لكل مكان. صدقوني. أنا انتظر في الصف لأدخل النوادي الليلية. وأدفع ثمن كل شيء!".

الجدير ذكره ان ريهانا تمت مشاهدتها مؤخرا مع مغني الراب العالمي أساب روكي سويا بوضع حميم في حفل 2020 Yams Day الخيري الذي أقيم في الـ17 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري في نيويورك، وهو التاريخ ذاته الذي انفصلت فيه ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل.

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