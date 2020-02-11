كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الشقنقيري لـ"الخليج 365 الفني": تمنيت العمل مع شادية.. وهذا ما جذبني للمشاركة في"ليالينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

*أجسد شخصية رجل أعمال في "ليالينا".

*اختار أدواري في السينما بعناية ودقة.

*أتمني تجسيد شخصية عمرو بن العاص.

*الراحلة شادية لها معزة خاصة عندي.

*لست من مهتمي السوشيال ميديا.

ممثل موهوب استطاع أن يلمع في مجال الفن، أحب التمثيل منذ الصغر وكان لعمه إبراهيم الشقنقيري دور في إقناع والده لدخول "محمد" هذا المجال، بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في مسلسل "ساكن قصادي"، عام 1995، ثم بعد ذلك تألق وقدم العديد من الأدوار المميزة التى مازالت عالقة في أذهان الكثير.

كان لـ"الخليج 365 الفني" حوار خاص مع الفنان محمد الشقنقيري، وتحدث فيه عن تجربته في"بت القبائل"، ماجذبه للمشاركة في هذا العمل، خوضه السباق الرمضاني القادم بمسلسل 'ليالينا'، ماذا عن جديده في السينما، النصائح التى تلقاها من كبار الفنانين في بداية مشواره الفني.

وإلي نص الحوار:

نهنئك على مشاركتك في مسلسل "بت القبائل" ..ما الذي جذبك للمشاركة في هذا العمل؟

أنا شخصياً أحب الأعمال الصعيدية وهو أول سبب جذبني للمشاركة في هذا العمل، بالإضافة إلى أن هذه النوعية من المسلسلات لها جماهيرية كبيرة، والمسلسل مختلف عن المسلسلات الصعيدية التي قدمت من قبل، فهو يتناول أكثر من قصة في الصعيد الجواني، كما أن ورق المسلسل مكتوب بشكل جيد جداً.

كيف كانت كواليس العمل مع نجوم "بت القبائل"؟



الكواليس كانت ممتعة وجميلة رغم صعوبة التصوير لأننا نصور في الصعيد الجواني، وفي مناطق شديدة البرودة، ولكن لأننا أصدقاء علي المستوي الشخصي فكانت كواليس العمل لذيدة وممتعة، وأنا استمتعت جداً بالعمل معاهم.

هل انتهيت من تصوير مشاهدك الخاصة ب"بت القبائل"؟



انتهيت من تصوير الجزء الأكبر من مشاهدي، ومتبقي فقط أربع أيام.

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هل كنت تفضل طرح "بت القبائل" في السباق الرمضاني؟



أنا من وجهة نظري إن المسلسل حصل علي مشاهدات عالية لأنه عليه التركيز بعكس زحمة رمضان، وفي كلتا الحالتين العمل الجيد هو الذي يفرض نفسه على المشاهد.

ماذا عن تجربتك الجديدة في مسلسل "ليالينا"؟



فكرة مسلسل"ليالينا" من الأفكار التي أعجبت بها، لأنها تدور فترة الثمانينيات في القرن الماضي، وهذه الفترة لم تتناول في الدراما من قبل، كانت دائماً الدراما تنحصر في فترة ماقبل الخمسينات والستينيات، أو فترة التسعينات وما فوقها، أما فترة الثمانينيات لم تعالج من قبل، وكان بها تغير اجتماعي مهم جداً، والكاتب أحمد عبد الفتاح كان صائب في اختيار هذه الفترة.

ما الشخصية التى تجسدها خلال مسلسل'ليالينا'؟



أجسد شخصية رجل أعمال، وهو يمثل هذه الفترة من الثمانينيات لأنها كانت انطلاق الاقتصاد في مصر، والشخصية بها مفاجأت كثيرة وتغيرات.

هل هناك جديد في السينما خلال الفترة المقبلة؟



هناك بعض الأدوار المعروضة ولكن لا استطيع الإفصاح عن شيء حتي يتم التعاقد، وأنا نظرتي في اختيار الأدوار مختلفة تماماً فأنا انظر للعمل كمشاهد، هل المشاهد هيشاهد هذا العمل أكثر من مرة أم لا، وبناء على ذلك اختار الدور.

ما رأيك في الدراما التاريخية؟



الدراما التاريخية مهمة جداً، ولدينا الكثير من الشخصيات المؤثرة في تاريخنا لابد من تسليط الضوء عليها، ولكن في هذا الوقت الراهن صعب تقديم عمل تاريخي، لأنه يحتاج إلى تكلفة عالية جداً، بالإضافة إلى مذاكرة كبيرة من كل فريق العمل.

وما الشخصية التاريخية التي تتمني أن تقدمها؟



أتمني تقديم شخصية خالد بن الوليد، عمرو بن العاص.

ما هي أقرب الأعمال التي قدمتها إلى قلبك؟



هناك الكثير من الأدوار أبرزهم مسلسل "أستاذ ورئيس قسم، العراف، حدف بحر، قلب ميت، أين قلبي، ريا وسكينة".

ومع من من نجوم الزمن الجميل كنت تتمني العمل؟



هناك الكثير من النجوم أبرزهم الراحلة شادية فهي لها معزة خاصة عندي.

هل تتذكر نصيحة من كبار الفنانين في بداية مشوارك الفني..وما زالت تعمل بها؟



أتذكر نصيحة محمد رضا، عمر الحريري، سناء جميل، كانوا دائماً ينصحوني بالالتزام سواء في مواعيد العمل أو الحفظ، وأنا مازلت أعمل بها في مواعيدي.

وهل تهتم بالسوشيال ميديا ؟



للأسف أنا لا أهتم بالسوشيال ميديا على الرغم أننا أعلم أنها مهمة للفنان سواء لمتابعة ردود أفعال الناس من عليها أو مشاركتهم اليوميات الخاصة له، ولكن أنا كسول في هذه النقطة.

وما تعليقك على اتهام مهنة التمثيل بأنها بلا أمان وتحتاج إلى واسطة؟



طبيعي أن تكون هناك مراحل للممثل هبوط ومراحل صعود، وهناك الكثير من الممثلين لديهم أعمال خاصة بهم بجانب التمثيل، وهي لا تحتاج إلى واسطة بل تحتاج إلى موهبة واجتهادات من الشخص نفسه لأنها مثل السوق عرض وطلب.