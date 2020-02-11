تراند اليوم : تعليق قوي من مريم حسين بعد براءتها في قضية هتك العرض

نشرت الفنانة المغربية مريم حسين، بيانًا لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وجهت من خلاله الشكر إلى شيوخ دولة الإمارات بعد الحكم ببراءتها في قضية هتك العرض بالرضى، بسبب رقصها المثير مع المطرب الأمريكي تياجا، ووجهت الشكر أيضًا لمحاميها محمد النجار.

وكتبت مريم حسين، في أول تعليق لها عبر انستجرام، بعد البراءة من تهمة هتك العرض،: «الحمد لله وفضله تم العفو عني بدولة العدل والقانون فشكرًا جزيلًا لدولتي الإمارات العربية المتحدة زادها الله عزة وإزدهار وأخص بالشكر ساداتنا وشيوخنا حكام الدولة الذين أرسوا دعائم العدل والمساواة بين كل من ضمه هذا الوطن الغالي علي قلوبنا».

وتابعت، مريم حسين، قائلة: «لقد حصدت اليوم غراس العدل وأسال الله- عز وجل- أن يزيدهم فخرًا وعزة علي أمد الزمن وأتفضل بالشكر لكل من ساندني في محنتي والتي مرت بسلام وأخص الاستاذ محمد النجار المحامي لما بذله من أجلي من كل دعم سواء كان ماديًا أو معنويًا متمنية له دائما التفوق والتقدم لما لمسته فيه من تفاني وصدق في العمل».

تعود أزمة مريم حسين، إلى العام قبل الماضي، حينما انتشر لها مقطع فيديو مع مطرب راب، حيث تبادلا الرقصات بشكل مثير، الأمر الذي جعل الإعلامي صالح الجسمي، يعلق على تلك الفيديوهات ويصفها بـ الإباحية.

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بعد ذلك، احتد الخلاف، وتراشق كل من مريم حسين وصالح الجسمي بالسباب والشتائم، والتصريحات المسيئة، ووصل الأمر إلى ساحات القضاء، إذ قام الجسمي بتحريك دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية يتهمها فيها ب” هتك العرض بالرضا مع مغني راب والسب والقذف في حقه”.

في المقابل، ردت مريم حسين، على الجسمي، بدعوى أخرى اتهمته فيها بالسب والقذف، واستمر الصراع في المحاكم لمدة عامين، حتى قضت محكمة جنح دبي في شهر يوليو 2019 بالحبس 3 أشهر للفنانة المغربية وترحيلها عن الإمارات وذلك بتهمة هتك العرض مع مغني راب في احتفالات رأس السنة الميلادية.

وفي آخر يناير الماضي، صدر الحكم النهائي على مريم حسين، حيث أصدرت محكمة جنج دبي حكما غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخفيف عقوبة سجنها من 3 أشهر إلى شهر، وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.