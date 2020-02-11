تراند اليوم : أدلع يا سمك .. شهد مراجيح بقميص النوم الابيض – صور

شاركت الفنانة مني ممدوح جمهورها بصورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مني ممدوح بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا أبيض قصير أعلى الركبة واعتمدت على وضع ميكب خفيف على بشرتها الجذابة.

ولقيت الصورة ردود فعل واسعة من متابعيها عبر انستجرام، وجاءت التعليقات بين “منورة الدنيا” و “قمر” و “ملكة جمال”.

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يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم “ولاد رزق 2” من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت منى ممدوح في فيلم “خط الموت”، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.