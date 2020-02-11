نيللي كريم في ندوة تكريمها بـ"أسوان لأفلام المرأة": لن أعتزل الفن

أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ندوة لتكريم للنجمة المصرية نيللي كريم، ضمن فعاليات الدورة الـ4 للمهرجان، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير/شباط الجاري، وأدار الندوة الناقد السينمائي أندرو محسن المدير الفني للمهرجان.

وشددت "نيللي" أنها تسمتع بحبها للصناعة ولن تعتزل الفن أبدا وستكون دائما جزء منه، وأوضحت أنها نضجت فنيا في مسلسل (ذات) لما به من مساحة تمثيل قوية ورائعة وأكدت أن المسلسل منحها هذه المساحة لتظهر موهبتها.

وأكدت أن المنصات الإلكترونية أصبحت تؤثر علي الفضائيات لأنها تعرض الأعمال دون إعلانات، مشيرة إلي أنها لا تري أن ذلك أمر مفيد للسينما والدراما.

وقال الكاتب الصحفي حسن أبو العلا: "عطاء النجمة نيللي كريم كبير في السينما كبير فلديها عدد كبير من الأفلام التي ناقشت قضايا المرأة واهتمت بها ونحن سعداء بتكريمها هذا العام خاصة وأنها من أهم نجمات جيلها وتركت بصمة واضحة لدى جمهورها".





وتحدثت نيللي كريم عن بدايتها قائلة: "حبي الأول والأخير ما زال إلى الآن للأوبرا والباليه ومازلت أتذكر ترشيحي من الأستاذ الكبير يحيي العلمي للعمل في الفوازير، خاصة وأن هذا السبب الرئيسي في دخولي التمثيل، فالمشاركة في الفوازير أحد أحلامي بسبب حبي لنيللي وشريهان لما تتضمنه من موسيقى ورقص واستعراض، وتم مهاجمتي من النقاد عقب عرضها ووصفي بأني نسخة مشوهة من نيللي وشريهان".



وأضافت: "في هذا التوقيت لم يكن التمثيل مهما إلى أن عرض علي بعد ذلك العمل في الدراما مع الأستاذة الكبيرة فاتن حمامة ووافقت فورا ولم أفكر أو أسأل عن الدور أو الأجر وقدمت شخصية فتاة بأكاديمية الفنون".



واستكملت الحديث قائلة: "فيلم (سحر العيون) كان أول بطولة سينمائية وكنت أقدم الدور من قلبي لأني في هذا التوقيت لم أكن أعلم الفرق بين ما هو كوميدي وما هو تراجيدي وبدأت الأمور تتضح لي مع فيلم (غبي منه فيه) الذي شاركت بطولته مع النجم هاني رمزي، والأغنية التي قدمتها به من تأليفي، وأنا أحب هذا الفيلم لأنني عملت بعده في العديد من الأفلام المهمة منها فيلم (إسكندرية نيويورك) مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين".



وقالت نيللي: "تعلمت من الأستاذ الكبير يوسف شاهين احترام المواعيد ورأيت كيف يهتم بالممثل وأعتبر تجربتي معه أمرا لا يعوض لأنه مخرج يهتم بالتفاصيل ويرغب في ظهور كل شيء بأفضل صورة".

Advertisements

وشددت على أنها لا تفضل التدخل في عمل المخرج والمؤلف لأن كل منهما له دوره الذي يقوم به: "خلال تجربتي التي استمرت لـ20 عاما أستمتع بالتمثيل وبما أقدمه وأحاول أن أكون إضافة للشخصيات التي أقدمها واليوم أصبحت أفهم ما أقوم به وما أقدمه".

وأضافت: "المسرح علمني أن العمل يعتمد على الجميع وليس علي فرد فقط ولا أمانع العمل مع نجوم كثيرة في عمل واحد، ما يهمني هو ما يقدمه الفيلم بشكل عام وكيف سأبرز موهبتي بين هؤلاء النجوم، فالفنان الذي يختار دوره بالحجم فاشل، فالدور بأهميته وما يقدم للجمهور، ولا أعترف بوجود شيء اسمه دور صغير وآخر كبير هناك دور يمثل علامة فارقة في حياة الممثل وفيلم (واحد صفر) خير مثال على ذلك فكل شخصياته مكتوبة بشكل جيد وقدمته مخرجة متميزة، ونفس الأمر في (سجن النساء) و(ذات) و(اشتباك) و(يوم للستات) و(678) وبالتالي سيتذكره الجميع وليس فرد بعينه فقط، ففي فيلم (واحد صفر) قدم الفنان لطفي لبيب دورا صغيرا ولكنه كان من أكثر الفنانين البارزين به، وأنا شخص لا يخطط وأسير خلف مشاعري وقلبي وأقدم فقط ما أحبه".

وأوضحت نيللي أن هناك الكثير من الأمور التي اختلفت في حياتها بعد مسلسل ذات لأنه كان محطة فارقة في مسيرتها بسبب ثقل الرواية وقوتها وقوة المشاركين في العمل وأوضحت أنها تجربة تعلمت منها الكثير واستمتعت بها وشعرت أنه فيلم سينمائي طويل بسبب اهتمام المخرجة كاملة أبو ذكري بتفاصيل الشخصيات والمرحلة التاريخية التي رصدها المسلسل: "المخرج الجيد لن يقبل بسيناريو سيء وسيقدم الفنان بأفضل صورة ولذلك ابحث عن العمل مع المخرجين الجيدين الذين يحبون عملهم لأنهم سيظهرون الفنان بأفضل مما يتخيل للجمهور الذي تعتبره أفضل ناقد لها كفنانة".

وأكدت نيللي أن الجمهور يرغب في مشاهدة كل أنواع الدراما والسينما مشيرة إلي أنها قدمت الرومانسي والكوميدي وتحب الاكشن والكوميدي والدرامي وأوضحت أنها أرهقت نفسيا في مسلسل سقوط حر خاصة وأنه تم تصويره داخل مصحة نفسية وانتشر بشكل كبير في السوشيال ميديا، مشيرة إلي أن هناك سيدة ربتت علي كتفها بالشارع لتعاطفها معها وقالت لها ــ بتعملي في نفسك كده ليه يا بنتي حرام".





وقالت نيللي: "أعجبت بكل الكوميكس التي انتشرت وأعتبر المخرج الراحل شوقي الماجري شخص عظيم، ولا أعتبر مسلسل سقوط حر عمل تجاري ولكنه عمل درامي يحمل العديد من المشاعر، وكل سيناريو ينادي الممثل الأقرب له بشكل طبيعي وتلقائي، والجمهور يحب الأعمال الاجتماعية حتي وإن كانت بسيطة ولا تحمل اي تعقيدات، وأنا ممثلة تبحث في تفاصيل الشخصية التي تقدمها وعلاقتها بالمحيطين بها وتركيبتها النفسية ولذلك أتعب كثيرا وقت التصوير.



وتعليقا علي غياب الفنانات عن البطولة في السينما أكدت نيللي أن ذلك سببه الرئيسي غياب السيناريو الخاص بالمرأة فلو كان هناك سيناريو قوي شخصيته الرئيسية سيدة لن يوجد ما يمنع تقديمه وهو أمر نادر في السينما بعكس الدراما، وأوضحت أن فيلم (بشتري راجل) سيناريو دمه خفيف وفكرته جديدة ولم تتردد في الموافقة عليه لأنه فيلم رومانسي خفيف.



وأشارت نيللي إلي أن صحتها حاليا ممتازة وأنها شفيت من الوعكة الصحية التي مررت بها مؤخرا وطمأنت جمهورها قائلة أنا الآن بخير والأمور الآن جيدة.



وشددت علي أنها لا تبحث عن فئة بعينها تستهدفها في الأعمال التي تقدمها بقدر بحثها عن تقديم ما هو جيد فقط دون النظر إلى عرض الأفلام تجاريا فقط أو للمشاركة في مهرجانات أو فيهما معا.

وأوضحت أنها بعد فيلم (انت عمري) حصلت علي جائزة ثم لم يعرض عليها أي أعمال لمدة عامين فهذه سنة الحياة ويجب أن تكون النية صافية لأنها لن تستمر طوال عمرها كممثلة مشيرة إلي أنها تحب الإخراج والتصوير وتتابع ما يقوم به المخرجين ومديرين التصوير لتتعلم.