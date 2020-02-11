بيار رباط ينشر أول صورة لطفله الثاني.. وهذا اسمه

رُزق مقدم برنامج “منا وجر” بيار رباط وزوجته جنى دوماني بمولودهما الثاني.

ونشر “رباط” صورة له وهو يحمل الطفل المولود حديثاً، وظهر الى جانبه كل من زوجته جنى وابنتهما الكبرى “أودريه”، كاشفاً أنه وبتاريخ 11 فبراير رزق بصبي أسمياه Liam. متمنياً الحياة الطويلة لولديه.

بيار رباط كان قد تزوج جنى دوماني في آب/اغسطس 2015، بحضور حشد كبير من الاهل والاصدقاء ووجوه معروفة من اهل الصحافة والاعلام والمجتمع.

الجدير بالذكر أن بيار رباط كان قد خسر منذ أسابيع قليلة شقيقته بيا رباط التي تبلغ من العمر 40 عاماً وقد غاب لفترة عن تقديم برنامج “منا وجر”.