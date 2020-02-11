خاص- شيرين تغني مجددًا لـ نادين نجيم وقصي خولي باللبناني.. اليكم التفاصيل

لا زالت شارة مسلسل “خمسة ونص” والتي تحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس” التي غنتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب، تحصد النجاح الكبير منذ اطلاقها في رمضان 2019.

الأغنية اللبنانية التي كتب كلماتها علي المولى، لحنها صلاح الكردي، ووزعها جيمي حداد، وغنتها شيرين بإحساس فاق الوصف، حققت ارقاماً كبيرة تخطت الـ 64 ملايين مشاهدة في أشهر.

ويبدو ان شركة الصبّاح التي انتجت مسلسل “خمسة ونص” تعاقدت مرة جديدة مع شيرين لغناء شارة مسلسل “2020” الجاري تصويره في بيروت وهو من بطولة نادين ن. نجيم وقصي خولي، اخراج فيليب اسمر وانتاج صادق الصبّاح.

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موقع “الخليج 365” اتصل بالشاعر علي المولى الذي أكد لنا الخبر. ولفت الى أنه بدأ بكتابة الشارة حالياً والتي ستكون باللهجة اللبنانية وستغنيها شيرين، ولم يتم اتخاذ القرار حول من سيلحنها.

وحول المعلومات التي تحدثت عن كتابته لشارة نهاية مسلسل “الهيبة4″، نفى علي المولى الخبر. وأكد لنا الى أنه يعكف حالياً على كتابة شارة واحدة وهي لمسلسل “2020”.

نذكر ان مسلسل “2020” كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمع مجدداً النجمين نادين نجيم وقصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان. تؤدي نادين في العمل شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً، أما قصي خولي يؤدي فيه دور رئيس عصابة.