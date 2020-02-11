أمانة والي: رمضان يشبه السوق بسبب المسلسلات.. وهذا ما أتمناه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية أمانة والي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "العميد" تأليف وإخراج باسم السلكا، مبينة أن دورها الأم البديلة للعميد الذي يؤدي دوره الفنان تيم حسن كانت شخصية جميلة، مشاركة في الأحداث من خلال قيامها ببعض المهام الموكلة إليها من قبل العميد في إطار بحثه عن الحقيقة حول بعض الجرائم.

وأضافت والي لـ"فوشيا" أنها شخصية لطيفة مليئة بالحب والعاطفة وقادرة على تجاوز بعض المعوقات أثناء قيامها بالمهام الموكلة إليها.

وأكدت الفنانة على أهمية التعاون مع نت فلكس، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأعمال مطلوب، خاصة وأن منصات مواقع التواصل باتت متابعة ومشاهدة من قبل الجمهور بشكل أكبر من الأعمال التي تعرض على الشاشة؛ لأنه يمكن أن يتابعها حسب وقته وليس حسب وقت العرض فقط.

كما شددت على أهمية عرض الأعمال الفنية الدرامية خارج شهر رمضان المبارك حتى يأخذ كل عمل حقه بعيدا عن الازدحام الذي يحرم بعض الأعمال من حقها، حيث لا يمكن للجمهور متابعة كل ما يتم عرضه خلال شهر واحد، متمنية لو تعتمد القنوات عرض المسلسلات خارج الشهر الكريم ليأخذ كل جهد حقه في المتابعة والاهتمام خاصة وأنها أعمال موجهة للجمهور.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل؛ قالت والي إنها أنهت تصوير دورها في مسلسل "صقار" وهو عمل من البيئة البدوية التي ابتعدت عن العمل بها لسنوات طويلة بعدما قدمت مشاركات مختلفة في ميدانها بسوريا والأردن والإمارات.

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وكشفت عن أن شخصيتها تأتي تحت عنوان " امرأة تقود قبيلة" وهي إحدى نساء القبيلة تتميز بالحكمة ورأيها مسموع في القبيلة.

وأيضا قالت بأنها تشارك في المسلسل الشامي "سوق الحرير" الذي يشكل أول تجربة لها مع بسام الملا بشخصية زوجة شهبندر التجار وهي عائلة ثرية جدا، لكنها تعاني من أبنائها ومشكلاتهم وعدم إحساسهم بالمسؤولية.

كذلك أعلنت أنها انتهت من تصوير دورها في مسلسل "يوماً ما" وتؤدي فيه شخصية سيدة غجربة تعثر على فتاة ضائعة عن عائلتها تتبناها لمدة طويلة من الزمن وهي امرأة قوية تعمل في التنجيم.

وحول "باب الحارة 11" قالت إن بوادر مشاركتها فيه لم تتضح حتى الآن لكنها ستشارك به في حال تم تصوير الجزء الحادي عشر.