ماريتا الحلاني: لا أحب الظهور.. وكارول سماحة يمكنها تأدية عرض شاكيرا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

انتهت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني من تصوير عملها الجديد تحت إدارة المخرجة ليال راجحة، ومنن المتوقع أن يبصر النور في المستقبل القريب، حيث ستتوجه خلاله لجمهورها من مختلف الفئات العمرية.

واللافت، فإن الفنانة ماريتا الحلاني تستخدم خدمة التيك توك من خلال تقليد المقاطع الرائجة وصولاً إلى تقمص شخصيات النجمات رولا شاهين وآنجي ريحان في برنامج "لا يمل" وأمل عرفة وشكران مرتجى في مسلسل "دنيا".

وبات من الواضح تماماً قدرة ماريتا على تقمص شخصيات بدقة، سواء من خلال الأداء أو التقليد، فضلاً عن خفة ظلها وحسها الفكاهي والعغوي.

لكن هذه الموهبة المميزة في التقليد وإدخال البهجة إلى قلب الجمهور، واجهتها بعض الأبواق التي اتهمتها في بعض الأحيان بأنها لا تملك ما تقوم به لذلك تستغل وقتها بتصوير هكذا فيديوهات من دون الأخذ بعين الاعتبار إلى قدراتها الإبداعية في تقمص أصعب الشخصيات ما يجعلها مشروع ولادة نجمة جديدة في عالم التمثيل.

ولطالما خطفت الفنانة ماريتا الحلاني الأنظار إليها من خلال نشر صور عبر حسابها على موقع إنستغرام، إذ تظهر دائمًا في إطلالات جذابة وبسيطة، تلقى العديد من التعليقات الإيجابية التي تعبر عن إعجابها بإطلالتها الملفتة والشبابية.

من جهة ثانية، فقد احتفلت ماريتا بعيد ميلادها الـ 23 وذلك عبر حسابها على إنستغرام؛ وذلك على طريقتها الخاصة وذلك منذ أيام قليلة.

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وظهرت ماريتا في الصورة وهى تحتفل من خلال تورتة عليها اسمها مع شقيقتها وأصدقائها.

إلى ذلك؛ تضع ماريتا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

يشار إلى أن ماريتا عاصي الحلاني شاركت في حفلات منتدى شباب العالم الذي أقيم الأسبوع الماضي في شرم الشيخ.

كما تجدر الإشارة، إلى أن النجم عاصي الحلاني قد هنأ ابنته ماريتا بعيد ميلادها الـ 23، من خلال رسالة مؤثرة بحسابها الشخصي على تويتر.

وغرد عاصي الحلاني: "كل عام وانت الغالية يا اغلى من روحي صرتي بحياتي الهنا يا بلسم جروحي لو كان بقدر شيل من عمري سنين بحطن بعمرك ورد وبعطرك تفوحي".