شكرا لقرائتكم خبر عن مليون متابع لـ أحمد صلاح حسنى على "إنستجرام" بعد نجاح "ختم النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان أحمد صلاح حسنى بنجاح أولى بطولاته فى الدراما مسلسل "ختم النمر"، وأول هذه الثمار وصول متابعيه على إنستجرام إلى مليون متابع، ووجه حسنى الشكر لمتابعيه واصفا الأمر بالهدية من جمهوره.

وينتهى الفنان أحمد صلاح حسنى من تصوير مشاهده فى مسلسل "ختم النمر" فى أولى بطولاته المطلقة الذى يعرض حاليًا على قناة ON الفضائية، نهاية شهر مارس المقبل، حيث يواصل أبطال المسلسل التصوير في العديد من الديكورات منها فندق على الطريق الصحراوى ويعد الديكور الرئيسى للعمل بإحدى الكافيهات هناك.

واستطاع مسلسل "ختم النمر" أن يحوز على تعليقات إيجابية منذ بدء الإعلان عنه، تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

Advertisements

ويخوض أحمد صلاح حسنى بـ"ختم النمر" البطولة الأولى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرها مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، بينما يسجل المسلسل التجربة الثانية للفنانة نسرين طافش فى الدراما المصرية بعدما قدمت أولى تجاربها عبر مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 2014 تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ومن ناحية أخرى يشارك أحمد صلاح حسنى في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "الفتوة"، حيث يجسد دور شرير خلال الأحداث، مع النجم ياسر جلال، وبدأ تصوير مشاهده في ديكور رئيسى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ويدخل في صراعات مع بطل العمل لكى يستحوذ على لقب فتوة الحارة خلال الأحداث.

مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.