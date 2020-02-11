شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Birds of Prey يتصدر شباك التذاكر بالرغم من إيراداته المنخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الأكشن والأثارة Birds of Prey شباك التذاكر في الأسبوع الأول من عرضه في الولايات المتحدة الامريكية، بالرغم من تحقيقه 33 مليون دولار في الافتتاحية الأولى لعرضه، وهو يأتي مخالف للتوقعات التي أعلنت عنها وارنر بروس قبل عرض الفيلم والتي تراوحت بين 45 لـ 50 مليون دولار.

ويسير فيلم الأكشن Birds of Prey المصنف للكبار فقط، على خطي أفلام R التى سبق وأنتجتها الشركة ومن أهمها فيلم "الجوكر" الحائز على الكثير من الجوائز وآخرها جائزة أفضل ممثل رئيسي في سباق الأوسكار الأخير للممثل العالمي خواكين فينيكس، والتي من المتوقع له أن يحظى بنفس الإيرادات.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد الذى يدور في إطار أكشن وكوميديا إلى 13 مليونا و31 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و18 مليونا و100 ألف دولار أمريكى في دور العرض حول العالم، ووصلت تكلفة ميزانيته إلى 84 مليونا و500 ألف دولار أمريكى، ومدة عرضه إلى ساعة و49 دقيقة.

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ومن المقرر ان يحظى الفيلم على نفس خطى الأفلام التي سبقته من نفس التصنيف مثل فيلم Aquaman، و Wonder Woman، اللذين حققا إيرادات كبيرة تخطت مئات الملايين خلال منافسات شباك التذاكر.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصال هاردي كوينا لـJoker، حيث تنضم إلى الأبطال الخارقين Black Canary و Huntress وRenee Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزي بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.