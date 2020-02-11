شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لـ يسرا فى ممشى المشاهير بهوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة يسرا صورا جديدة عبر حسابها على إنستجرام، خلال جولتها في ممشى المشاهير بهوليوود بصبحة الفنان باسل الزارو، والإعلامية رايا أبى راشد، وسط حفاوة كبيرة من جمهورها على السوشيال ميديا.





ونشرت يسرا مجموعة من الصور لها خلال تواجدها على ممشى المشاهير بهوليوود، بعد حفل توزيع الأوسكارعلى مسرح "دولبى" فى الولايات المتحدة الأمريكية.



وكانت النجمة الكبيرة يسرا خطفت الأنظار بإطلالاتها الرائعة، حيث ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأحد، حيث ارتدت فستانا على الطراز الفرعونى من تصميم المصمم اللبنانى العالمى زهير مراد، كما ارتدت مجوهرات من Nara Fine Jewelry، وستايلست مى جلال.

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وظهرت النجمة المصرية يسرا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار 2020، التى أقيمت بمسرح دولبى، فى هوليوود، حيث تشارك يسرا كعضو تحكيمى لمسابقة المرة الأولى، على ممشى المشاهير بهوليوود، بصحبة الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد.





يشار إلى أن الفنانة يسرا أعربت بالفخر عن لحضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار كفنانة مصرية، موضحة أن الفستان الذى كانت ترتديه مستوحى من الفراعنة، معلقة: "الناس كلها ماتوا فى الفستان حتى الأجانب".



الفنانة يسرا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" أنها تحدثت مع الفنان الأمريكي روبرت دى نيرو، ولورا، وكذلك منتجين آخرين، مشيرة إلى أن غالبية الحاضرين سيكونون في مهرجان جدة.

وتابعت يسرا أنها شاهدت 55 فيلما، ويتم التصويت عليها، لافتة إلى أنها صوتت بالفيلم الكوري، حيث إنها تحكم على الفن في المطلق وليس الجنسية، مردفة: "اتخضيت من النتائج لأنها حقيقية".