شكرا لقرائتكم خبر عن اعمل نفسك ميت.. تعرف على أبرز إيفهات علاء ولى الدين فى ذكرى وفاته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الثلاثاء، 11 فبراير الذكرى السابعة عشر لوفاة النجم الكوميدي علاء ولى الدين، الذي رحل عن عالمنا عام 2003 عن عمر يناهر 40 عاماً ، ورغم مشواره الفني القصير الا أنه استطاع تكوين شعبية كبيرة سواء مع الجمهور أو مع الفنانين في الوسط الفني، حيث كان يمتلك العديد من الأصدقاء وكان محبوباً من كل معارفه ولذلك تجده حاضراً في كل ذكرى له سواء ميلاد أو وفاة.

علاء ولى الدين كان من أهم نجوم الكوميديا في جيله وتمتع بخفة ظل كبيرة، حيث تدرج بأدواره بمشاركته في العديد من الأفلام أبرزها "بخيت وعديلة" و"رسالة إلى الوالى" مع الزعيم عادل إمام، و"سمكة وأربع قروش"، و"حلق حوش" بمشاركة محمد هنيدى، إلى أن انطلق كبطل في فيلم "عبود على الحدود" عام 1999 وحقق نجاحاً كبيراً، واستمر في نجاحاته بتقديم فيلم "الناظر" عام 2000، وبعدها خاض ثالث بطولاته السينمائية بفيلم "ابن عز" عام 2001 والثلاثة أفلام من إخراج شريف عرفة.



علاء ولى الدين

عرف علاء ولى الدين بإفيهاته الكوميدية الذى قالها في أفلامه والتي مازالت عالقة مع الجمهور ويتذكرها في كل وقت يتم عرض فيها هذه الأفلام على شاشة التليفزيون ونذكر 5 جمل قالها علاء ولى الدين في أفلامه ولا ينساها الجمهور.

- "عندي التصاق ومستني القوميسيون" قالها علاء ولى الدين في فيلم "عبود على الحدود" حينما كان يخضع للتدريبات مع زملائه خلال فترة تواجده في الجيش لمدة 45 يوما بعدما فاته موعد الكشف الطبي ليحصل على تصريح المعافاة من إتمام مدة الخدمة العسكرية.

- "اعمل نفسك ميت اعمل نفسك ميت" في "فيلم الناظر" حيث كان دخل في مشادة بالنادى الذى ذهب اليه بصحبة أحمد حلمى.

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- "كابتن كابتن هو كله ضرب ضرب مفيش شتيمة" في فيلم الناظر وبنفس المشهد السابق حيث تعرض للضرب مع أشخاص داخل النادى التي تواجد فيه مع صديقة أحمد حلمى.

- "ممكن نقف 50 دقيقة حداد على روح بابا" في "فيلم الناظر" حيث كان أول يوم له فى منصبه الجديد كناظر للمدرسة بعد وفاة والده وطلب من المدرسين هذا الطلب.

"أنا زى بابا بالظبط في الشدة شديد وفي القوة قوي" فى فيلم الناظر عندما ألقى أول خطاب له امام الطلبة بالمدرسة