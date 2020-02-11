تراند اليوم : 3 في 1 .. موزز مهرجان أسوان علي سرير واحد

أثارت الصور التي نشرتها الإعلامية إنجي علي عبر حسابها على Instagram، وظهرت فيها بجوار الفنانة نجلاء بدر في سرير واحد، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد ساعات من نشر الصور، نشرت إنجي صورا جديدة ظهرت فيها الفنانة داليا مصطفى إلى جوارهما في السرير أيضا، على هامش مشاركتهن في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وعلّقت كاتبة: “مرحبا”.

يُذكر أن إدارة مهرجان أسوان الدولي في دورته الحالية 31 اختارت فيلما يمثلون 29 دولة للمشاركة في مسابقتي الأفلام القصيرة والطويلة من بينهم فيلمين يعرضان عالميا لأول مرة، و18 فيلما في عرضهم الأفريقي الأول، ويشارك في مسابقات المهرجان المختلفة 51فيلما، حيث يعرض في مسابقة الفيلم الطويل 11 فيلمًا، منها فيلمان تسجيليان، وفيلم تحريك للمرة الأولى في مسابقة المهرجان، و8 أفلام روائية، كما يعرض في مسابقة الفيلم القصير 20 فيلمًا، منها 6 أفلام تسجيلية، و4 أفلام تحريك، و10 أفلام روائية.