تراند اليوم : بسمة : عايزة أشتغل مع محمد رمضان انا ” جعانة “

افتتح فيلم “بعلم الوصول” للفنانة بسمة، فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة، أمس الإثنين، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

عُرض الفيلم مرة أخرى، صباح اليوم، ضمن فعاليات اليوم الأول للمهرجان، وأوضحت الفنانة بسمة خلال الندوة التي أعقبت العرض، أنها من الممكن أن تشارك في فيلم من الأفلام التي تحقق إيرادات عالية، لنجوم مثل محمد رمضان، لأنها تعشق التمثيل، مضيفة: “أنا جعانة تمثيل.. أنا ممكن أمثل في صالون بيتنا”.

تابعت: “وجود الأفلام من النوعية دي بتساعد إني انتشر.. وبتساعد أننا نعمل أفلام من اللي مبتحققش إيرادات.. لو جالي دور كويس هعمله”.

فيلم “بعلم الوصول” تدور أحداثه حول زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال “هالة” الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم، كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سرًا، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة: بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.