القبض على زائر للمسجد النبوي يحتال ويدعي قدرته على علاج فقد البصر والأمراض المستعصية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 فبراير 2020 05:52 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الأجتماعي مقاطع فيديو لشخص يدعي قدرته على إعادة البصر ومعالجة الأمراض المستعصية عن طريق الأدعية والأذكار الدينية .

والذي ظهر مؤخرا في المدينة المنورة أثناء قيامه بتلك الأعمال وإحتياله على زوار المسجد النبوي الشريف .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على هذا الشخص .. وقالت شرطة منطقة المدينة المنورة بإنه يحمل الجنسية العراقية وفي الخمسينات من عمره وإنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

وكان مدونون سعوديون قد تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو لهذا الشخص الذي ظهر وهو يقابل رجل فقد بصره منذ عدة سنوات وبدأ يمسح عيني الرجل ويقرأ القرآن وأدعية وأذكار دينية ليعود للرجل بصره .