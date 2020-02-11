شويكار ترد على شائعة فقدان الحركة إثر جراحة

نفت الفنانة المصرية شويكار ما تردد حول تدهور حالتها الصحية بشكل أفقدها القدرة على الحركة وأجبرها على ملازمة الفراش إثر عملية جراحية



وقالت شويكار لـ"العين الإخبارية": "صحتي كويسة (طيبة) والحمد لله، وليس صحيحا ما تردد حول دخولي المستشفى، وأكبر دليل أنني أتحدث في التليفون من داخل منزلي وصوتي كويس".

وتابعت الفنانة المصرية: "لا أعرف مصدر هذه الشائعات، ولكن أعرف أن وراءها ناس تافهة لا تقدر قيمة المسؤولية، ولا تدرك أن مثل هذه الشائعات تسبب قلقا وسط عائلة الفنان".

وواصلت شويكار حديثها: ما زلت قادرة على العمل وبدأت مؤخرا التحضير لمسلسل جديد مع الفنان أحمد فلوكس ومن المحتمل أن يعرض في رمضان 2020.

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ولدت شويكار في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1938، لأب تركي وأم شركسية، واكتشفها المخرج فطين عبدالوهاب حيث أقنعها بدخول عالم التمثيل.

ولمعت في فترة الستينيات بعدد كبير من الأعمال الفنية على خشبة المسرح وشاشة السينما.

كما شكلت ثنائيا فنيا ناجحا مع الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي تزوجته عقب فشل زواجها الأول من المحاسب حسن نافع.

ومن أبرز أعمالها الفنية "مطاردة غرامية، دنيا البنات، سيدتي الجميلة، كشف المستور، أخطر رجل مع العالم"، وآخر أعمالها الفنية فيلم "كلمني شكرا" مع المخرج خالد يوسف عام 2010.