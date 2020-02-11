5 أفلام في أول أيام مهرجان أسوان لسينما المرأة

بدأ مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أول أيام نسخته الرابعة، الثلاثاء، بعرض 5 أفلام، بجانب لقاء مع فريق فيلم "بعلم الوصول".

ففي عروض مسابقة الأفلام الطويلة، يعرض اليوم الفيلم الهولندي "غريزة" من إخراج هالينا راين، وفيلم "منزل آجا" من إخراج لينديتا زيتشيراي، وهو إنتاج مشترك لفريق عمل من كوسوفو، وألبانيا، وكرواتيا، وفرنسا، والفيلم البرازيلي "بكاريته" من إخراج ألان ديبرتون.

ويعاد عرض فيلم الافتتاح "بعلم الوصول" وهو فيلم مصري من إخراج هشام صقر.

وفى برنامج عروض أفلام التكريمات، يعرض الفيلم المصري "678" من إخراج محمد دياب.

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وكانت الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل زارت، ظهر الثلاثاء، معبد فيلة، على هامش مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وعبرت فيكتوريا عن سعادتها لزيارة مصر للمرة الثالثة وعن إعجابها بالحضارة المصرية العريقة.

وشهدت مدينة أسوان، الإثنين، حفل افتتاح النسخة الرابعة من المهرجان بحضور فنانين ونقاد وصناع سينما ومهتمين بقضايا المرأة من مختلف بلدان العالم.



وشهد الحفل تكريم عدد من رموز الفن والسينما والأفلام المشاركة بالنسخة الـ4 للمهرجان أبرزهم النجمة الإسبانية فيكتوريا أبريل، والنجمتان المصريتان نيللي كريم ورجاء الجداوي.



