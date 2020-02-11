ابنة ذا روك تدخل عالم مصارعة المحترفين على غرار والدها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسعى ابنة النجم الأمريكي وبطل المصارعة "دوين جونسون" والشهير بـ "ذا روك"، أن تتبع خطى والدها، وتدخل عالم WWE لمصارعة المحترفين.

وخطت "سيمون جونسون" (18 عاما) أولى خطواتها لتحقيق حلمها لتصبح واحدة من نجوم عالم WWE، حيث بدأت بالفعل المشاركة في مركز WWE للتدريب في مدينة اورلاندو الأمريكية.

وبالإضافة إلى تحقيق حلمها، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "سيمون" ستصبح بذلك أول نجمة لـ WWE من الجيل الرابع، خاصة أن لعائلتها تاريخا طويلا مع عالم المصارعة وهذه المؤسسة.

يجدر بالذكر أنه بجانب والدها، يعد جدها "روكس جونسون"، من رواد عالم المصارعة، كما أن جدها الأكبر "بيتر مايفيا" هو من بدأ أسطورة آل جونسون في عالم المصارعة للمحترفين، وكان جداها من أبرز نجوم "قاعة الشهرة" لـ WWE.

وفي حين أن ذا روك يركز حاليا على التمثيل، إلا أنه لا يزال واحدا من أبرز المصارعين.

وتعليقا على سعيها لتحقيق حلمها، قالت "سيمون" مؤخرا في بيان: "إن ذلك يعني العالم بالنسبة لي، فمعرفة أن لعائلتي تاريخا كبيرا مع المصارعة هو أمر مميز حقا بالنسبة لي، أشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي، ليس في المصارعة فقط، بل لاستكمال هذا الإرث".

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كما قال نجم المصارعة "بول ليفاسك"، الشهير بـ "تريبل إتش"، وهو نائب الرئيس التنفيذي لاتحاد WWE: "تتميز سيمون بشغف كبير يمنحها الفرصة للتدريب مع الرياضيين النخبة من جميع أنحاء العالم في مركز الأداء".

وأضاف: "فذلك لن يتيح الفرصة لسيمون لتعزيز شغفها وتحقيق حلمها فحسب، بل سيمنحها الفرصة لاستكمال إرث عائلتها المدهش مع ترك بصمتها الخاصة، حيث ستصبح اول مصارعة من الجيل الرابع في WWE ".

وأعلنت سيمون عن الخبر عبر تويتر، وقالت متحدثة عن نفسها: "للفتاة الصغيرة التي أحبت عالم المصارعة وكانت مصممة لتحويل هذا الحلم إلى واقع، أنا ممتنة للغاية للحصول على هذه الفرصة وعلى استعداد تام لنيلها".

وعلقت "داني غارسيا" والدة سيمون، على الخبر على طريقتها الخاصة؛ إذ نشرت على إنستغرام صورة لها مع سيمون وهي رضيعة، وقالت: "إنها لنعمة كبيرة أن أراكِ تكبرين وتنضجين، ومع كون ماضيكِ يحظى بتاريخ وارث عائلتك الكبير، سيكون مستقبلك فريدا وملك يديكِ. اهنئك حبيبتي على عيش حلمك ومرحبا بكِ في عالم WWE"، وعلق ذا روك على المنشورة بـ "جميلة".

وبالإضافة إلى دخولها عالم المصارعة، يجدر بالذكر أن سيمون سبق وحصلت على لقب "سفيرة الغولدن غلوب" في الدورة الـ 75 للحفل في عام 2018.