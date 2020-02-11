دنيا بطمة حامل بطفلها الثاني.. وخائفة من الإجهاض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت عمة الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حمل الأخيرة بطفلها الثاني، وقالت بهذا الصدد إنها تتردد إلى المحكمة للخضوع إلى التحقيق وهي حامل وتخشى أن تجهض طفلها.

وأكدت صفحات خاصة بمعجبي الفنانة المغربية، خبر حملها الثاني، مع تقديم التهاني والتبريكات لها، متمنين أن تنتهي محنتها بشكل سريع.

وعلى صعيد آخر؛ حضرت بطمة أولى جلسات محاكمتها إلى جانب شقيقتها ابتسام في الدعوى المقامة ضدهما، بسبب اتهامهما بالتورط في حساب "حمزة مون بيبي" عبر إنستغرام والذي كان سببا في التشهير بعدد من المشاهير، بالإضافة إلى ابتزازهم.

وبحسب بعض المصادر؛ وصلت الفنانة المغربية إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، واستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، إلى دنيا وشقيقتها ابتسام في جلسة استمرت إلى 7 ساعات تقريبا، وتمت مواجهتهما بـ"سكينة كلامور" التي اعترفت عليهما بعد القبض عليها، كما تمت مواجهتهما مع سميرة الداودي وهي مغنية وإحدى ضحايا حساب حمزة مون بيبي.

وأضافت المصادر أنه حول مبنى المحكمة شهد ما يشبه المظاهرتين، إحداهما لدعم الفنانة المغربية، والثانية لدعم ضحايا الحساب والمطالبة بمحاسبة بطمة.

وتضرر من الحساب عدد كبير من النجمات والمشاهير من ضمنهم الإعلامية مريم سعيد والتي خسرت خطيبها وعملها بسبب الصور التي تم نشرها لها، لتقوم برفع دعوى قضائية ضد بطمة وشقيقتها.

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ومن جانبها نفت بطمة أي علاقة لها بالحساب، وقالت إنها تتعرض للهجوم والمحاربة من قبل بعض النجمات بسبب نجوميتها ونجاحها الكبير.

يذكر أن دنيا بطمة متزوجة من المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة حلا الترك، وأنجبت منه ابنتها الأولى غزل، وهما حاليا بانتظار طفلهما الثاني بحسب عمة بطمة وجمهورها.

ودخلت بطمة في عدد من الصراعات والخلافات مع السيدة منى السابر زوجة الترك السابقة، خلال فترة زواجها وخاصة عند فترة إقامة حلا وأشقائها معها.