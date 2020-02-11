جمانة مراد بإطلالة مفاجئة في أول ظهور فني بعد غياب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تواجدت الفنانة السورية جومانة مراد، في مهرجان أسوان السينمائي للمرأة، وتألقت بإطلالة لافتة مرتدية فستانا من اللون الأسود.

وأثار ظهور مراد بعد فترة من الانقطاع والغياب موجة من التعليقات؛ إذ تغزل البعض بجمال وإطلالة الفنانة السورية، مؤكدين أنها ما زالت محافظة على تألقها، فيما انتقد آخرون إطلالتها بسبب جرأتها والتي ظهرت واضحة في الفتحة الكبيرة من ناحية الصدر.

وحظيت الصورة التي نشرتها الإعلامية المصرية بوسي شلبي للفنانة السورية من المهرجان بالعدد الأكبر من الانتقادات، بالرغم من أن شلبي أغلقت باب التعليقات إلا أنه جرى تداول الصورة والتعليق بشكل سلبي على إطلالة مراد، خاصة أنها التقطت وهي جالسة؛ ما جعل إطلالتها تبدو أكثر جرأة بسبب ضيق الفستان من الأعلى.

وكانت الفنانة السورية قد اختفت الفترة الماضية عن الإعلام والفن، وذلك بسبب زواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو، في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2013، لتنجب بعدها طفلها محمد في شهر فبراير/شباط من العام الماضي 2019.

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ومن المقرر أن تعود الفنانة السورية إلى الجمهور من جديد بعد تصويرها مشاهدها في الفيلم المصري "يوم 13" إلى جانب كل من دينا الشربيني، وأحمد داوود، مجدي كامل، شريف منير، أحمد زاهر وآخرين.

فيما كشفت بعض المصادر أن مراد ستشارك في الموسم الرمضاني المقبل إلى جانب الفنانة يسرا من خلال مسلسل سيحمل اسم "دهب عيرة" للمخرج سامح عبدالعزيز، وستقدم دورا مهما ومحوريا في العمل.

وتأتي عودة مراد إلى الدراما والتمثيل والأعمال التلفزيونية، بعد ما يقارب الـ 6 سنوات على غيابهما؛ إذ كان آخر أعمالها في مصر مسلسل فرعون عام 2013، وشاركت بعدها بإحدى قصص مسلسل "مدرسة الحب" بطولة نخبة من النجوم العرب.

وشاركت مراد في عدد من الأعمال السورية الناجحة أبرزها "البواسل"، "الهروب إلى القمة"، "انتقام وردة"، "هيك تجوزنا" واقتحمت الفنانة السورية الدراما المصرية وكانت لها مشاركة مميزة في فيلم "الفرح" والذي حقق نجاحا كبيرا وضم نخبة من النجوم، وسبق لها الزواج مرتين إحداهما كانت من المخرج السوري نجدت أنزور.