لطفي لبيب يرد على مروجي الشائعات بـ"آية قرآنية" ويكشف حالته الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري لطفي لبيب، عن تطورات حالته الصحية، بعد إصابته في العام الماضي بجلطة في المخ، أثرت على نصف جسده الأيسر، وحركة ذراعه وساقه.

وقال لبيب لـ"فوشيا" على هامش حضوره مهرجان جمعية الفيلم السنوي: "أنا بخير الحمدلله، وأواصل حاليا العلاج الطبيعي وسأعود أفضل مما كنت".

وعن شائعات الوفاة والمرض التي تطارده على السوشال ميديا، استعان لطفي لبيب بآية قرآنية رغم ديانته المسيحية، حيث قال: "من يروجون هذه الشائعات أقول لهم "يا آيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".

وعن المسرح وتأثيره في حياته قال الكوميديان المصري الكبير: "المسرح بالنسبة لي هو الحياة، لم أتوقف عن المسرح أبدا، ولكني متواجد هنا من أجل السينما".

وتابع: "المسرح عمري وحياتي، ولكن وقوفي على خشبة المسرح للتكريم شيء، وللتمثيل شيء آخر، ولكن عموما أنا أعشق خشبة المسرح، أنا ممثل مسرح أساسا".

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واختتم حديثه لـ"فوشيا" قائلا: "على الرغم من بداياتي في المسرح، إلا أنني أحمد الله أنني نجحت في السينما، هذه نعمة كبيرة جدا".

وكان لطفي لبيب ظهر خلال مشاركته في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، في مارس من العام الماضي، متكئا على عكاز للمرة الأولى، بعد إصابته بالجلطة الدماغية.

وتحدث "لبيب" حينها في لقاء مع "فوشيا"، وهو يبكي، عن دور زوجته، خلال فترة مرضه، موجها لها الشكر، قائلا إنها "ألغت حياتها وتفرغت له، خلال فترة مرضه وحتى الآن".

وأشار إلى أنه يعتز بجميع الأفلام والمسلسلات التي قدمها، خلال مشواره الفني، خاصة، مع بعض الفنانين الشباب، مشيرا، إلى أنه لم يهتم دائما بحجم الدور، ولكن، ينظر إلى قيمة الدور الفنية، لذلك، شارك وساعد الفنانين الشباب، في العديد من الأعمال الفنية.

وكان الفنان لطفي لبيب قد شارك في فيلم "خيال مآتة"، مع النجم أحمد حلمي، على الرغم من سوء حالته الصحية وعدم قدرته على المشي بشكل طبيعي.

وعلق لبيب في تصريحات صحفية على مشاركته في الفيلم رغم تصريحاته التي ألمح فيها إلى اعتزاله الفن بسبب مرضه، قائلا: "كنت أريد الاعتذار عن الدور، ولكن وجدت أن العمل يتطلب مني التصوير على مدار يومين، وساعتين فقط في اليوم، لذا وافقت، فالدور لم يكن كبيرا أو متعبا".