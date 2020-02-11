أصالة تكشف ما تشعر به مع اقتراب الاحتفال بعيد الحب بعد الطلاق

القاهرة – لايف ستايل
أحدثت الفنانة التونسية أميمة طالب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سؤال طرحته على حسابها على "تويتر" وتطرقت من خلاله إلى يوم الحب.
وغردت: "عيد الحب قرب مين فيكم يحتفل فيه؟ أنا شخصيا لا". وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين حيث دار الجدل بينهم حول أهمية هذا اليوم وكيفية الاحتفال به والتعبير عن العواطف تجاه الشريك.
وأكثر ما لفت الأنظار الرد الذي نشرته الفنانة أصالة حيث علقت: "وأنا لا وألف لا" مع إضافتها رمز الوجه الباكي فأجابتها أميمة: "نحتفل سوى صولا".
وأبدى الكثيرون تعاطفهم مع الفنانة السورية التي رأوا أنها تشعر بالوحدة بعد طلاقها من زوجها المخرج المصري طارق العريان.
ويشار إلى أن شائعة انتشرت مؤخراً حول علاقة تجمعها وطبيب تجميل. إلا أن الأخير نفى ذلك في لقاء تلفزيوني وأشار إلى أن كل ما بينهما صداقة متينة.
ويذكر أن أصالة أحدثت ضجة مؤخراً أيضاً بسبب ما اعتبره الكثيرون سخرية مبطنة من ملابس الفنانة الإماراتية أحلام.
وجاء هذا على خلفية ما قالته أثناء حفل أحيته ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" حيث علقت: "عندي فستانين ورا الكواليس حاطتهن احتياط قلت بركي تعودتوا على التغيير فبغيرهن ولا ماشي حالي بفستان واحد!؟" وأضافت: "ماشي. عموماً الريش جاهز".
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