رسالة حزينة لخطيبة الراحل هيثم أحمد زكي بعد فترة غياب

يبدو أن حالة الحزن على رحيل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي مازالت تسيطر على خطيبته السابقة إنجي سلامة، وذلك رغم مرور أربعة أشهر على رحيله الذي صدم الجميع.

وعادت إنجي سلامة، بعد فترة من الغياب، بمنشور مؤثر، تضمن كلمات حزينة وموجعة، تأثر بها محبوها وأصدقاؤها، حيث قالت: «إنَّ الله إذا أحَبَّ عَبدًا أنارَ بَصيرته.. ولا تُستَنار البَصيرة إلّا بالحُزن.. فَعِند الحُزن يرى المَرء حَقيقة كُلّ شَيء.. حَقيقة نَفسه، وحَال قَلبه، وصُحبته، وأهله.. حقيقة الدُنيا على حالِها، وما صارت إليه رَوحه.. تُدرِك بَصيرته جَمال الأشياء الَّتي مَرَّت عليه وتجاوزها على عَجل.. تتّصِل رَوحه بالسماء وتقترِب مِن الله أكثر، فَيجعل الله مِن كُلّ ذَرَّةِ حُزنٍ في نَفس عَبده “نورًا” يُضيء بِه بَصيرته حَتّى يُدرِك هَوان الدُنيا برغم جَمالها.. وحَقيقة الأشياء».

وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي، قد أعادت تفعيل حسابها على "فيسبوك" مجدداً بعد فترة من الاختفاء، وشاركت منشوراً لخطيبها الراحل يعود تاريخه لعام 2014، كتب فيه: «الحمد لله ربنا كبير أوي»، لتعلق عليه «إنجي» بالدعاء قائلة: «الله يرحمه ويغفر له ويثقل ميزانه بالحمد لله».

يذكر أن آخر منشور لإنجي سلامة، كان بتاريخ 17 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتي أعلنت فيه عن مشروع بناء دار أيتام، مسنين، ذوي احتياجات خاصة وعيادات خارجية صدقة جارية لهيثم، ولم تفعل حسابها بأي منشور بعد ذلك.