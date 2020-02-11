أشرف زكي يبرر غياب النجوم عن عزاء نادية لطفي بعد الهجوم عليه

هاجم الإعلامي تامر أمين خلال حلقة أمس (الاثنين) من برنامجه "آخر النهار" الذي يقدمه على قناة "النهار" الفضائية، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بسبب الفنانين والنجوم الذين لم يذهبوا إلى عزاء الفنانة الراحلة نادية لطفي، قائلاً: "لعبة حلوة بجد إنك تدافع عنهم".

وأضاف تامر: "حتى لو كانوا مشغولين بماراثون رمضان كان يغيبوا اليوم دا ويروحوا العزا أو المخرج يقول مفيش تصوير النهاردة ويلا كلكم على عزا الفنانة نادية لطفي".

وفي مداخلة هاتفية مع البرنامج برر نقيب الممثلين غياب نجوم الفن الشباب عن حضور عزاء الفنانة نادية لطفي، بسبب ماراثون رمضان المقبل، مضيفا أن هناك بعض الفنانين يشعرون بالخجل من ذلك.

وتابع أنه متفق تماماً أن هناك غياباً تاماً للفنانين الشباب في عزاء الفنانة نادية لطفي، مضيفاً أنه يوجه العتاب لهم من خلال البرنامج.

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يذكر أن عزاء الراحلة نادية لطفي أقيم الأربعاء الماضي وشهد غياباً كبيراً لنجوم الفن الشباب وخاصة الرجال وهو ما عرضهم للانتقاد.

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