سميرة سعيد ترقص وتعزف على الدف في زفاف عائلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية للنجمة سميرة سعيد خلال مشاركتها في زفاف أحد أفراد عائلتها في العاصمة المغربية الرباط.

وظهرت النجمة المغربية على طبيعتها وهي ترقص مع الناس وتعزف على الدف الكبير، وتشارك مغني العرس في الغناء باللهجة المغربية والتفاعل بروح شبابية مميزة، نالت اعجاب الآلاف من محبيها.

ولفتت "الديفا" الأنظار باطلالته المميزة بالقفطان المغربي باللون الفضي الانيق وبرشاقتها وشبابها الدائمين، رغم بلوغها سن 62 سنة.

وكانت النجمة المغربية شاركت متابعيها بمجموعة من الصور عبر تطبيق "انستغرام" خلال تواجدها في بيروت، واختارت فيها إطلالة شتوية ناعمة، حيث ارتدت جاكيت من الفرو باللون الرمادي الغامق، مع بنطال باللون الأسود.

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