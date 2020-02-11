هاني شاكر يعطي رأيه بصراحة بشاكوش وسبب فشل حمو بيكا

استضاف الإعلامي أحمد موسى خلال حلقة أمس (الاثنين) ببرنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، خلال مداخلة هاتفية الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حيث أكد أن المطرب حسن شاكوش، مطرب شعبي جيد، وصوته مميز، موضحًا أنه نجح في اختبار نقابة الموسيقيين.

وعن رفض النقابة لحمو بيكا وقبولها لشاكوش قال إن هناك فرقًا كبيرًا وبين حمو بيكا وحسن شاكوش، مؤكداً: "حمو بيكا لا يصلح للأغاني أبدًا، وتم اختباره ورسب".

وأكد أنه من معجبي مطرب المهرجانات عمر كمال وخامة صوته القوية، قائلا: "أنا نفسي غنيت أغنية أبويا لعمر كمال، وصوته جميل، وتم اختباره في المهرجانات، وشباب المهرجانات صوتهم حلو".

ونوه الفنان هاني شاكر، بأن غالبية مطربي الأغاني لا يعرفون القراءة والكتابة، موضحًا أنه حزين على الكلمات التي يرددها هؤلاء الشباب واختيارهم كلمات بذيئة.

وأكد أنه استمع إلى أغنية "بنت الجيران" وتعجبت من كلماتها التي تحتوي على مخدرات وخمور، لافتا إلى أنه سيتم وضع ضوابط للعاملين في مجال المهرجانات، وسوف يتم اختبارهم وإعطاؤهم تصريحًا شهريًا.

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وأشار نقيب الموسيقيين، إلى أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش نجح في اختبارات نقابة المهن الموسيقية، ولكن المطرب حمو بيكا رسب في الامتحان.

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