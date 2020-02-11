عملية جراحة عاجلة في القلب لوالدة وفاء وأيتن عامر

أعلن مصدر مقرب من الفنانة وفاء عامر دخول والدتها أمس (الاثنين) غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية.

ونشر أحد أصدقاء العائلة عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" منشوراً يوضح فيه نجاح الجراحة حيث كتب: "الحمدلله مدام زيزى عامر خرجت من العمليات منذ قليل وهي بخير، أدعولها ربنا يتم شفاها على خير .. ألف مليون سلامه عليكي يا أغلى وأعز أخت ربنا لا يحرمنا منك".

وكانت والدة وفاء وأيتن عامر قد نشرت على حسابها بـ"فيسبوك" طلبت فيه من الجمهور الدعاء لها قبل إجرائها العملية الجراحية قائلة: "‏أرجو من أصدقائي الدعاء لي بالشفاء العاجل".

وكانت أيتن عامر قد نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي صورة لوالدتها في المستشفى وكتبت أنها أجرت جراحة كبيرة وفي انتظار إجراء جراحة أخرى بعد أن تتعافى من الجراحة الأولى.

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